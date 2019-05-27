ظريف يغرد بشأن زيارته للعراق

ونشر ظريف صورا على تويتر، "في العراق... حيث عقدت اجتماعات بناءة وموضوعية مع الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب وقيادة ائتلافين برلمانيين في هذا البلد".

يشار إلى أن ظريف قام مؤخرا بجولات عديدة شملت روسيا وتركمانستان والهند واليابان والصين وباكستان، وذلك في ظل التوتر المتزايد بين طهران وواشنطن وموجات التصعيد بين الطرفين.

