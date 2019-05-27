كشف هدر بقيمه 88 مليون دينار في مرور بغداد

وأوضح أن "اللجنة اكتشفت وجود تلاعب في مناشئ المواد المشتراة من خلال وضع علامات وماركات تجارية مزورة مخالفة لما تم شراءه وما تم ادراجه في وصولات الشراء".
وأوضح البيان ان اللجنة التدقيقية أجرت التحقيق الاداري الابتدائي مع الجهات المشتبه بها في القضية، وأعدت تقريراً فيها قدمته الى المفتش العام مضمنة فيه توصيتها بتشكيل مجلس تحقيقي لمعرفة المتسببين بهدر المال العام والتزوير بغية اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحقهم وتقديمهم الى القضاء.
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