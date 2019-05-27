ونقلت سكاي نيوز عن الخارجية الفرنسية قولها "نعارض عقوبة الإعدام من حيث المبدأ". واضافت ان "سفارتنا في العراق ستنقل الموقف الفرنسي من عقوبة الإعدام"، مشيرا الى "اننا نحترم سيادة السلطات العراقية".

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كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا ردا على اعدام ثلاثة من مواطنيها بالعراق: نعارض العقوبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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