بالصور.. ما قامت به شرطة الانبار في منطقة حسينيات – عامج

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "قطعات قيادة شرطة محافظة الانبار الفوج التكتيكي الخاص بالاشتراك مع قطعات قيادة عمليات الانبار / الجيش العراقي ممثلة بقطعات فق 1 وفوج المغاوير وبأشراف مباشر من قبل قائد شرطة محافظة الانبار الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار وقائد عمليات الأنبار اللواء الركن محمود الفلاحي، شرعت القطعات بعملية مشتركة في الصحراء الغربية منطقة ( حسينيات -عامج ) وملاحقة فلول داعش الإرهابية في الصحراء".واضافت انها "تمكنت من تدمير معسكرات عائدة للتنظيم الإرهابي عدد اثنين واعتقال عدد منهم وحرق عجله نوع بيك اب تيوتا والاستيلاء على أسلحتهم وتجهيزاتهم وحرق الكثير من المؤن التي كان يستخدمها عناصر التنظيم إضافة إلى بعض الأجهزة الإلكترونية وأجهزة الاتصال".

يذكر ان القوات الامينة تقوم بعملريات تكتيكية لاعتقال عناصر تنظيم "داعش" المتواجدين في المناطق النائية وتدمير انفاقهم ومعسكراتهم التي يستخدموها منطلقا لتنفيذ عمليات ارهابية.

