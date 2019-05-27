التعليمات الخاصة بمنح قروض الـ100 مليون لأصحاب الجامعات والمدارس ورياض الاطفال

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "قرر منح قروض لاصحاب الجامعات والمدارس ورياض الاطفال الاهلية لكافة المراحل وذلك لتوسيع عملهم". واضاف ان "ذلك جاء لغرض تقديم الدعم للجامعات والمدارس الاهلية والمساهمة في تهيئة البيئة التربوية المناسبة".



وادناه التعليمات الخاصة بمنح القروض: وادناه التعليمات الخاصة بمنح القروض: 1-مبلغ القرض رياض الاطفال (25) مليون دينار. المدارس الابتدائية (50) مليون دينار. المدارس المتوسطة والثانوية (75) مليون دينار. الجامعات الاهلية (100) مليون دينار. 2-مدة القرض خمس سنوات بضمنها سنة امهال. 3-يتم تقديم عقار مناسب من قبل طالب القرض ويتم رهنه تأمينيا من الدرجة الاولى لصالح المصرف بحيث تغطي قيمته (مبلغ القرض + 20%). المستمسكات المطلوبة

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1-يتم تقديم طلب للحصول على قرض تشغيلي. 1-يتم تقديم طلب للحصول على قرض تشغيلي. 2-يتم تقديم المستمسكات الثبوتية لطالب القرض ( هوية الاحوال المدنية، بطاقة السكن) او البطاقة الوطنية الموحدة لمن صدرت له. 3-يقدم طالب القرض الاجازة الخاصة بفتح المشروع والموافقات الاصولية من الجهات المعنية (وزارة التربية او وزارة التعليم العالي والبحث العلمي). 4-تقديم صورة قيد حديثة للعقار المراد رهنه لصالح المصرف . اجراءات الفرع 1- يتم الكشف عن المشروع واستحصال تاييد مدير الفرع بان المشروع متكامل من ناحية الانجاز. 2-يتم اجراء الكشف على العقار المقدم كضمان واعداد تقرير الكشف حسب الضوابط ورهن العقار رهنا تأمينيا من الدرجة الاولى لصالح المصرف . 3-التأكد من صحة صدور كافة المستندات المقدمة. 4-يتحمل المقترض كافة الرسوم والمصاريف المتعلقة بالقرض. 5-في حالة تأخير تسديد الفوائد والاقساط لاي سبب كان تستوفى فائدة تاخيرية وعلى عدد ايام التاخير وحسب الشروط والضوابط.



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