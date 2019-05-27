احباط محاولة لاستهداف بغداد بسيارة مفخخة

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "قواتنا الأمنية وخلال نصب سيطرة مفاجأة فجر هذا اليوم على طريق ابو غريب غربي بغداد تتمكن من احباط محاولة عصابات داعش الإرهابية لإدخال عجلة مفخخة نوع (كيا بستا) إلى بغداد".واضافت انه "تم تفكيك العجلة موقعيا دون وقوع اية خسائر".

يذكر ان تنظيم "داعش" يقوم بين فترة واخرى بمحاولة استهداف المناطق الامنة في البلاد، من خلال سيارات مفخخة او احزمة ناسفة، الا ان القوات الامنية تتمكن من احباط هذه العمليات وافشالها.

