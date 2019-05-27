واضاف ان "مشروع الاقليم سيكون مؤذي لمحافظة نينوى وايضا للمحافظات الجنوبية سواء للبصرة او ميسان وغيرها من المحافظات الاخرى"، مشيرا الى "انني كنت احد الرافضين لقانون الاقاليم حين تشريعه".
وتابع زيدان ان "القيادات الامنية وقائد عمليات نينوى مهدي الغراوي حول المحافظة الى قنبلة بسبب الضغط الطائفي الذي يمارسه على الناس"، موضحا انه "لم يكن هناك من يسمع بسبب التقارير المغلوطة والكاذبة التي كانت تاتي الى رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي".
واكد ان "الناس لم تحرك ساكن عند دخول الارهاب بسبب الضغط الكبير الذي كان يمارس عليهم"، لافتا الى ان "الحكومة لم تستجيب لحقوق الناس".
كانت هذه تفاصيل خبر زيدان: لا ادعم انشاء اقليم نينوى والغراوي حول الاخيرة لقنبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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