نائب: لست مع انشاء اقليم نينوى والغراوي حول الاخيرة لقنبلة

وقال زيدان في حديث لبرنامج حق الرد الذي تبثه قناة السومرية انه "ليس مع انشاء اقليم نينوى"، مبينا ان "موضوع الاقليم تم طرحه وقت ما كان هناك تصعيد وتحشيد طائفي جدا".

واضاف ان "مشروع الاقليم سيكون مؤذي لمحافظة نينوى وايضا للمحافظات الجنوبية سواء للبصرة او ميسان وغيرها من المحافظات الاخرى"، مشيرا الى "انني كنت احد الرافضين لقانون الاقاليم حين تشريعه".



وتابع زيدان ان "القيادات الامنية وقائد عمليات نينوى مهدي الغراوي حول المحافظة الى قنبلة بسبب الضغط الطائفي الذي يمارسه على الناس"، موضحا انه "لم يكن هناك من يسمع بسبب التقارير المغلوطة والكاذبة التي كانت تاتي الى رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي".

واكد ان "الناس لم تحرك ساكن عند دخول الارهاب بسبب الضغط الكبير الذي كان يمارس عليهم"، لافتا الى ان "الحكومة لم تستجيب لحقوق الناس".

