واضاف زيدان انه "بعد الاتفاق على ترشيح حسام الدين العبار لمنصب محافظ نينوى خلفا لنوفل العاكوب، تم التصويت له في بداية من قبل 18 عضوا ومن ثم تم الاتفاق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني باعتبارها ثاني كتلة بالمحافظة"، مشيرا الى انه "تم التوقيع من قبل 28 عضوا لاختيار العبار محافظا لنينوى".
وتابع ان "ابو مازن كان في اربيل وكان هناك اجتماعات مع اعضاء المجلس حيث انسحب 10 اعضاء وبعد ذلك انسحبوا 8 اخرين حيث استطاع ان يقنعهم بالانسحاب من التصويت لحسام الدين العبار"، موضحا ان "15 نائبا من نينوى رفعوا تقرير الى رئيس الوزراء رئيس لجنة مكافحة الفساد بان هناك شبهات فساد وان اموال قبضت حيث تم شراء اعضاء مجلس المحافظة لتغيير رايهم".
واكد زيدان ان "ما حصل في الموصل هو خيانة يمكن ان يتم تقنيعهم ولكن ليس بالشراء"، لافتا الى ان "المشروع في نينوى هو خطر والصفقات ودفع الاموال بشان الادارة المحلية عمل خطر وهو مشروع قد يكون مدعوم من قبل ايران".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب يتحدث عن قضية اختيار محافظ نينوى ويصف ابو مازن بـ'ذئب الصفقات' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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