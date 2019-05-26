



واضاف ان "رضا كان مقصر في واجبه"، مشيرا الى ان "العبادي كان ينسق مع المتظاهرين للتخلص من الضغوطات السياسية التي عليه". وقال زيدان في حديث لبرنامج حق الرد الذي تبثه قناة السومرية ان "رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي لم يستخدم التظاهرات لضرب خصومه وكان لديه تنسيق مع قيادات المتظاهرين ولكن ليس بالتنسيق العالي"، مبينا ان "العبادي اخبرني بانه لم يكن على علم بدخول المتظاهرين للمنطقة الخضراء وان قائد الفرقة المسؤول على المنطقة الخضراء محمد رضا هو من فتح باب المنطقة الخضراء لدخول المتظاهرين".واضاف ان "رضا كان مقصر في واجبه"، مشيرا الى ان "العبادي كان ينسق مع المتظاهرين للتخلص من الضغوطات السياسية التي عليه". وتابع ان "التيار الصدري والتيار المدني هما اللذين كانا يحركان المتظاهرين والتي كانت تظاهراتهم اسبوعية".



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كانت هذه تفاصيل خبر زيدان: دخول المتظاهرين للخضراء جاء بعد فتح رضا بواباتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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