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ظريف يصل الى كربلاء قادماً من بغداد

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وقال مراسل الخليج 365، إن ظريف وصل، مساء اليوم، إلى محافظة كربلاء قادماً من العاصمة بغداد.

وكان ظريف قد وصل، أمس السبت، إلى بغداد، فيما عقد عدة لقاءات مع مسؤولين عراقيين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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