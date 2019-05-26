ظريف يصل الى كربلاء قادماً من بغداد

وقال مراسل الخليج 365، إن ظريف وصل، مساء اليوم، إلى محافظة كربلاء قادماً من العاصمة بغداد.

وكان ظريف قد وصل، أمس السبت، إلى بغداد، فيما عقد عدة لقاءات مع مسؤولين عراقيين.

