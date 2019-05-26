نائب: وجود بند بالاتفاقية مع واشنطن يمنع المطالبة بالتعويضات خيانة للبلد

وقال الموسوي في حديث لـ الخليج 365، إن "أمريكا أقرّت بشكل صريح انها احتلت العراق، بالتالي فان هذا الاعتراف ومانجم عن هذا الاحتلال من ضرر وتداعيات يوجب على الطرف الذي قام بالاحتلال بتقديم تعويضات عن تلك الاضرار للطرف المحتل"، مبيناً ان "الحكومات السابقة التي جاءت بعد عام 2003 كانت في وضع لم تستطع من خلاله مطالبة امريكا بدفع تعويضات للعراق".واضاف ان "احتلال العراق لم يكن ضمن غطاء دولي وكان تصرف فردي من امريكا مايجعلها مسؤولة بشكل كامل عن كل ما حصل من تدمير للبنى التحتية وانهيار للواقع العام للبلد"، لافتاً الى ان "الحكومة الحالية شكلت بقرار عراقي ولديها المقدرة للمطالبة بتلك الحقوق من جميع البلدان التي كان لديها يد في مجالات اضرت بالعراق سواء بالحروب السابقة او دعم بعض الدول لملف الارهاب".

وأكد الموسوي، ان "البرلمان سيتعاون مع الحكومة بغية تشريع قانون للمطالبة بتعويضات للعراق من الدول التي اضرت به"، موضحاً "أننا سمعنا عن وجود بند بالاتفاقية الستراتيجية مع واشنطن يتضمن منع العراق من المطالبة بتعويضات وان كانت فعليا تلك الفقرة موجودة وتم الموافقة والتوقيع عليها فهي خيانة للعراق".

