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وكيل اعمال علاء عباس يعلق على انباء انتقال موكله

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2019-05-26 | 20:13

وكيل اعمال علاء عباس يعلق على انباء انتقال موكله

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علق الايراني، بهروز دزهبود، وكيل اعمال لاعب المنتخب الوطني ونادي الزوراء، علاء عباس، على انباء العروض التي تلقاها اللاعب ومسألة انتقاله في الميركاتو الصيفي.
وجذب عباس الانظار في بطولتي كأس آسيا بالامارات ودوري ابطال آسيا 2019، بسبب المستويات الكبيرة التي قدمها اللاعب في جميع المباريات التي شارك بها خلال البطولتين.

وقال دزهبود في حديث للسومرية نيوز، إن "انباء العروض التي تلقاها علاء عباس من عدة فرق عربية، ليست بالشيء الجديد، فاللاعب لديه بالفعل عروض من الخليج ومن اوروبا".


واوضح أن "عباس قدم مستويات رائعة خلال العام الحالي، مما دفع العديد من الاندية الى الاستفسار حول ضمه"، مبيناً انه "يعمل على اقناع اللاعب بالانتقال الى اوروبا".

ولم يكشف بهروز عن العروض التي تلقاها اللاعب، مؤكداً أن "اندية خليجية واوربية ابدت اهتمامها بضم اللاعب، سننتظر حتى نهاية الموسم من اجل البدء بالمفاوضات".

عباس سجل في دوري أبطال آسيا 6 اهداف في 6 مباريات، فيما سجل 12 هدفاً بعد مرور 29 جولة من الدوري الممتاز.


محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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