وكيل اعمال علاء عباس يعلق على انباء انتقال موكله

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2019-05-26 | 20:13
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وقال دزهبود في حديث للسومرية نيوز، إن "انباء العروض التي تلقاها علاء عباس من عدة فرق عربية، ليست بالشيء الجديد، فاللاعب لديه بالفعل عروض من الخليج ومن اوروبا".
واوضح أن "عباس قدم مستويات رائعة خلال العام الحالي، مما دفع العديد من الاندية الى الاستفسار حول ضمه"، مبيناً انه "يعمل على اقناع اللاعب بالانتقال الى اوروبا".
ولم يكشف بهروز عن العروض التي تلقاها اللاعب، مؤكداً أن "اندية خليجية واوربية ابدت اهتمامها بضم اللاعب، سننتظر حتى نهاية الموسم من اجل البدء بالمفاوضات".
عباس سجل في دوري أبطال آسيا 6 اهداف في 6 مباريات، فيما سجل 12 هدفاً بعد مرور 29 جولة من الدوري الممتاز.
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