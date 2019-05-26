الفرنسيون يتجاوزون التوقعات بمشاركتهم القوية لانتخابات البرلمان الأوروبي

حيث بلغت المشاركة لغاية الساعة الخامسة عصراً 43.29% ، آي بزيادة 8 نقاط مقارنه ب 2014 (35.07 ٪) ، وفقا لوزارة الداخلية.
وتغلق مراكز الاقتراع في فرنسا 18:00 "6 عصرا" ، 20:00 "8 مساءً" في المدن الرئيسية.
ويضم البرلمان الأوروبي ما مجموعه 751 عضوا ، ينتخبهم حوالي 427,000,000 مواطن من دول الاتحاد الأوروبي.
وتغلق مراكز الاقتراع في فرنسا 18:00 "6 عصرا" ، 20:00 "8 مساءً" في المدن الرئيسية.
ويضم البرلمان الأوروبي ما مجموعه 751 عضوا ، ينتخبهم حوالي 427,000,000 مواطن من دول الاتحاد الأوروبي.
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