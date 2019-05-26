وأضاف أن "المشروع متوقف بسبب عدم وجود الأموال الكافية في الوقت الحاضر"، معرباً عن أمله تخصيص الميزانية للعام الحالي كون تنفيذ المشروع يحتاج الى ستة أشهر لإكتماله وبإنتظار قرار مهم بهذا الصدد".
وأوضح عبدالله، أنه "بعد الإنتهاء من ترك مبنى المحافظة سيتم هدم كل من مباني وزارة الصحة والمديرية العامة للتربية وطولها كيلومتر واحد وسيتحول المكان الى بارك حديقة عامة مفتوحة وإمتداداً لبارك المدينة"، مؤكداً أن "المشروع سيضفي جمالية لمدينة اربيل".
كانت هذه تفاصيل خبر اربيل تقرر هدم مبنى المحافظة ومديرية تربيتها لتحويلهما لحديقة مفتوحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.