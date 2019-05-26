نجدة بغداد تعلن اعتقال 419 شخصاً خالفوا التعليمات في مناطق عدة

وقال مدير نجدة بغداد العميد محمد خالد الربيعي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إنه "تم توجيه عدة دوريات نجدة من قاطعي الكرخ والرصافة لاجراء ممارسات امنية وتنفيذ واجب سيطرات مفاجئة للقبض على كل ماهو مخالف للقانون وبث روح الطمأنينة بين المواطنين وفرض سلطة القانون ضمن قاطع المسؤولية حيث تم القبض على ٤١٩ حالة مخالفة للتعليمات تم تسليمها الى مراكز الشرطة وقواطع المرور".



واضاف الربيعي، أن "المعتقلين اشتملوا على مخالفة التعليمات من دراجات وعجلات، مخمورين، المتجاهرين بالافطار، المتسولين والمعتوهين، حاملي الاسلحة النارية غير مرخصة".

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