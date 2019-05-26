التعادل الايجابي يسيطر على مواجهة الكهرباء والميناء

رياضة 2019-05-26 | 19:17 346 مشاهدة حسم التعادل الايجابي 1-1 مباراة الكهرباء امام الميناء، والتي اقيمت على ملعب التاجي ضمن لقاءات الاسبوع العاشر من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم. حسن عاشور سجل للكهرباء اولاً في الدقيقة 12، لينتهي الشوط الاول على هذه النتيجة، لكن محمد شوكان استطاع ان يعدل الكفة للميناء في الدقيقة 55 من عمر المباراة، لتنتهي المواجهة بالتعادل الايجابي بهدف لمثله.



التعادل اوصل الكهرباء الى النقطة 31 في المركز الرابع عشر، فيما بلغ الميناء النقطة 30 في المركز السادس عشر.



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