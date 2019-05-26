نائب: زيارة ظريف جزء من حراك اقليمي لاحتواء الازمة بين طهران وواشنطن

وقال امين في حديث لـ الخليج 365، إن "الزيارات التي تجري بهذه الايام ابتداء من زيارة رئيس الجمهورية الى تركيا ورئيس الوزراء الى الكويت واليوم زيارة وزير الخارجية الايراني الى بغداد جميعها تحركات دبلوماسية هدفها تبادل المعلومات بين اطراف المنطقة بغية ايجاد مخرجات فعلية لنزع فتيل الازمة بين طهران وواشنطن"، مبينا ان "العراق له مصلحة وطنية حقيقية في عدم حصول مواجهة مسلحة بالمنطقة ناهيك عن المصالح الانسانية في ابعاد شبح الحرب التي لا نعتقد ان فيها اي مستفيد بالمنطقة باستثناء بما الكيان الصهيوني".واضاف امين، ان "المنطقة لا تحتاج الى زجها بحرب جديدة، والعراق يجب ان يتصدى لهذه الازمة وان يحافظ على مصالحه من خلال نزع التوتر بين الاطراف المتخاصمة"، مشددا على ان "اي نجاح يحققه العراق بتخفيف التوتر سيكون انجازا كبيرا يحسب للدبلوماسية العراقية وسيكون لها دور في عودة العراق بقوة عالميا".

ووصل وزير الخارجية محمد جواد ظريف، مساء امس السبت، إلى العاصمة بغداد في زيارة تستمر ليوم واحد.

