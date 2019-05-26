المنافذ تعلن ضبط 106 حاوية تسببت 'هدراً' في المال العام بميناء ام قصر

وذكرت الهيأة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم تنفيذ واجب مشترك بين ضابط قسم شعبة البحث والتحري وامر قوة الحماية ومحققي هياة النزاهة في البصرة، حيث تم ضبط ١٠٦ حاوية حجم ٢٠ قدم مفرغة على ٥٤ شاحنة محملة بمادة المرمر".



وأضافت أن "عملية الضبط تمت لوجود أختلاف وفرق كبير في وزن الشحنة مع التصريحة الكمركية وامر التسليم"، مبيناً انه "تم تسليم العجلات الى مسؤول محطة رقم ٢ ساحة ٤٠٠ واودعت بعهدته وعدم اطلاق المواد المضبوطة الا بقرار من قاضي تحقيق هيأة النزاهة".

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