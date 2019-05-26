افاد مصدر امني، الاحد، بمقتل منتسب في حشد العشائر بانفجار عبوة غرب الرمادي. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "منتسباً في حشد العشائر قتل، مساء اليوم، بانفجار عبوة ناسفة على طريق هيت كبيسة (٧٠كم غرب الرمادي)"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل منتسب في حشد العشائر بانفجار عبوة غرب الرمادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.