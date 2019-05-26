الحكيم يؤكد لظريف خطورة التصعيد الاخير بين الولايات المتحدة وايران

وقال مكتب الحكيم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان الاخير "استقبل في مكتبه ببغداد اليوم الاحد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد جواد ظريف وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الاوضاع السياسية في المنطقة".وأكد الحكيم "خطورة التصعيد الاخير بين الولايات المتحدة الامريكية وايران"، مشدداً على "اهمية اعتماد التهدئة اساسا في جهود جميع الاطراف لتجنب وقوع الحرب وانهاء حالة التوتر وتجنيب المنطقة مضاعفات هذه الازمة".

وأشار الى "اهمية ان يضطلع العراق بدور الوساطة بين طرفي الازمة للتخفيف من حدة الصراع وتخليص شعوب المنطقة من شبح الحروب وسياسات الحصار والتجويع".

من جانبه استعرض ظريف، بحسب البيان، "طبيعة التعاون الموجود بين البلدين وكيفية تفعيل التوافقات التي عقدت سابقا واهمية تدعيم العلاقات بين البلدين وفقا للمصالح المشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

