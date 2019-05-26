ونشرت المقطع المصور الأميرة ريما بنت طلال، أخت الأمير الوليد بن طلال، على حسابها بموقع "تويتر"، وحظي الفيديو بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وكتبت الأميرة ريما تعليقا على الفيديو: "الحافظ القادر الرحمن الرحيم. الوليد بن خالد يحرك رأسه من الجهتين، يا رب لك الحمد والشكر".



وأحيا المقطع الجديد للأمير، الآمال في إفاقته من الغيبوبة التي دخلها عام 2005 إثر حادث مروري، ومنذ ذلك الحين تعددت التشخيصات الطبية المتعلقة بحالته الصحية. وأحيا المقطع الجديد للأمير، الآمال في إفاقته من الغيبوبة التي دخلها عام 2005 إثر حادث مروري، ومنذ ذلك الحين تعددت التشخيصات الطبية المتعلقة بحالته الصحية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد 14 عاماً في الغيبوبة.. 'الأمير النائم' يتحرك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.