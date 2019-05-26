السعودية تعلن اسقاط طائرة تحمل متفجرات باتجاه مطار في جازان

وذكرت قناة "سكاي نيوز"، ان "قوات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه مطار الملك عبدالله في قطاع جازان". وكانت جماعة الحوثي اليمنية قد استهدفت عدة مرات منشآت سعودية بطائرات مسيرة تحمل متفجرات.





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