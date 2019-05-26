بالصور.. الدفاع المدني يعلن السيطرة على حريق نشب في حقول بنينوى





وأضافت أن "الفرق عملت من مركزي برطلة والحمدانية وبالتعاون مع الاهلي على حصر النيران ومنع امتدادها وتوسعها".

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فرقنا تمكنت من السيطرة على حادث حريق نشب في الحقول الزراعية لمحصولي الحنطة والشعير في مناطق سهل نينوى وبالتحديد قرية باصخرة الواقع ضمن قاطع سهل نينوى".وأضافت أن "الفرق عملت من مركزي برطلة والحمدانية وبالتعاون مع الاهلي على حصر النيران ومنع امتدادها وتوسعها".

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