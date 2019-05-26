التربية تنفي اصدار توجيهات لكافة مديرياتها بخصوص التعيينات

وقالت الوزارة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "الكتاب الذي نشرته احدى وسائل الاعلام حول توجيه الوزارة باعلان نتائج المتقدمين لتعيينات التربية في مدة لا تتجاوز الاسبوعين وحسب توجيهات وتعليمات الامانة العامة لمجلس الوزراء لا صحة له ومزور" .



واضافت انه "على وسائل الاعلام اخذ اليقضة والحذر من الصفحات الوهمية وان تنتقي اخبارها من الصفحات الرسمية والموثقة والجهات الرسمية والتثبت قبل الترويج لاي خبر".



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