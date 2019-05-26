اخبار العالم / اخبار العراق

تعرف على قائمة اسود الرافدين لمواجهة تونس الودية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

2019-05-26 | 17:03

تعرف على قائمة اسود الرافدين لمواجهة تونس الودية

1,615 مشاهدة

اعلن مدرب المنتخب الوطني ستريشكو كاتانيتش، عن قائمة اسود الرافدين التي ستواجه منتخب تونس خلال شهر حزيران المقبل.
وسيخوض المنتخب الوطني مباراة ودية امام مضيفه تونس في السابع من شهر حزيران المقبل، حيث كان من المفترض ان يخوض مباراة اخرى امام ليبيا، لكن اتحاد الاخير اعتذر عن خوض اللقاء بسبب الاوضاع الامنية في بلاده.

كاتانيتش استدعى 23 لاعباً لخوض المباراة وهم:

حراسة المرمى: جلال حسن، محمد حميد، محمد صالح.

Advertisements

خط الدفاع: احمد ابراهيم، سعد ناطق، ميثم جبار، عدي شهاب، ضرغام اسماعيل، حسام كاظم، علاء مهاوي، سامح سعيد، مصطفى محمد.

خط الوسط: احمد ياسين، جستن ميرام، حسين علي، همام طارق، امجد عطوان، كرار نبيل، احمد جلال، محمد قاسم.

خط الهجوم: علاء عباس، مهند علي "ميمي"، ايمن حسين.


محمد خليل المحرر: محمد خليل
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على قائمة اسود الرافدين لمواجهة تونس الودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا