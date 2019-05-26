تعرف على قائمة اسود الرافدين لمواجهة تونس الودية

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2019-05-26 | 17:03
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اعلن مدرب المنتخب الوطني ستريشكو كاتانيتش، عن قائمة اسود الرافدين التي ستواجه منتخب تونس خلال شهر حزيران المقبل.
كاتانيتش استدعى 23 لاعباً لخوض المباراة وهم:
حراسة المرمى: جلال حسن، محمد حميد، محمد صالح.
خط الدفاع: احمد ابراهيم، سعد ناطق، ميثم جبار، عدي شهاب، ضرغام اسماعيل، حسام كاظم، علاء مهاوي، سامح سعيد، مصطفى محمد.
خط الوسط: احمد ياسين، جستن ميرام، حسين علي، همام طارق، امجد عطوان، كرار نبيل، احمد جلال، محمد قاسم.
خط الهجوم: علاء عباس، مهند علي "ميمي"، ايمن حسين.
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