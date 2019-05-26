تعرف على قائمة اسود الرافدين لمواجهة تونس الودية

وسيخوض المنتخب الوطني مباراة ودية امام مضيفه تونس في السابع من شهر حزيران المقبل، حيث كان من المفترض ان يخوض مباراة اخرى امام ليبيا، لكن اتحاد الاخير اعتذر عن خوض اللقاء بسبب الاوضاع الامنية في بلاده.كاتانيتش استدعى 23 لاعباً لخوض المباراة وهم:

حراسة المرمى: جلال حسن، محمد حميد، محمد صالح.

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خط الدفاع: احمد ابراهيم، سعد ناطق، ميثم جبار، عدي شهاب، ضرغام اسماعيل، حسام كاظم، علاء مهاوي، سامح سعيد، مصطفى محمد.

خط الوسط: احمد ياسين، جستن ميرام، حسين علي، همام طارق، امجد عطوان، كرار نبيل، احمد جلال، محمد قاسم.

خط الهجوم: علاء عباس، مهند علي "ميمي"، ايمن حسين.