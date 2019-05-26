المنافذ تحبط تهريب اكثر من 80 عجلة دون الموديل في ميناء ام قصر

وقالت الهيئة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، "تمكنا من أحباط محاولة تهريب 22 حاوية تحتوي على اكثر من 80 عجلة معدة للتهريب غير المسموح بدخولها للعراق في منفذ ميناء ام قصر الشمالي في محافظة البصرة" .



واضافت، "حيث تم تنفيذ واجب مشترك بين محققي هيئة النزاهة وضابط قسم البحث والتحري، وبناء على معلومات سابقة، تم ضبط 88 عجلة دون الموديل مختلفة الانواع بمعاملة كمركية مزورة على أنهاء ملابس وحقائب حسب تصريحة لجنة الكشف الكمركي وتبين أنها عجلات مهربة للبلد"، مشيرة الى ان "تم احالة القضية الى السيد قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة".



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