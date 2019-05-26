2019-05-26 | 16:55
المصدر:
337 مشاهدة
انطلقت قبل أيام بطولة مصغرة لكأس العالم في مدينة النصر التابعة لمحافظة ذي قار بالعراق، دعما لمونديال قطر 2022.
وتقام منافسات البطولة الرمزية على ملعب خاص، إذ تقوم عليها مجموعة شبابية تنشط في مجال تطبيق الأفكار الترفيهية والرياضية إلى جانب الأنشطة الخيرية والإنسانية.
وقال مسؤول اللجنة المنظمة وصاحب الفكرة مرتضى توني لموقع "الجزيرة نت"، إن "الهدف من إطلاق أسماء الدول العربية على البطولة هو إظهار وحدة الشباب العرب مع قطر، ودعمهم لتنظيمها كأس العالم الأول بالمنطقة، مشيرا إلى مشاركة بعض الفرق من محافظات بعيدة منها البصرة وبغداد".
وأضاف توني أن "فريق لبنان بالبطولة يمثله مجموعة من اللبنانيين الذين يعملون في حقل الغراف النفطي وأعجبتهم الفكرة فقرروا المشاركة في البطولة".
وأشار إلى أن "المشاركين في البطولة من محبي الرياضة وكرة القدم، ولا يوجد أي لاعب محترف حرصا على تكافؤ الفرص".
كانت هذه تفاصيل خبر ذي قار تحتضن بطولة رمضانية دعماً لمونديال قطر 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.