ذي قار تحتضن بطولة رمضانية دعماً لمونديال قطر 2022

وسعى بعض الشباب في المحافظة، إلى دعم قطر التي تستضيف أول مونديال يقام على أرض عربية في تاريخ البطولة العريقة التي انطلقت عام 1930، وذلك من خلال البطولة التي شارك فيها 22 فريقا أطلق عليها أسماء بلدان الوطن العربي.وتقام منافسات البطولة الرمزية على ملعب خاص، إذ تقوم عليها مجموعة شبابية تنشط في مجال تطبيق الأفكار الترفيهية والرياضية إلى جانب الأنشطة الخيرية والإنسانية.

وقال مسؤول اللجنة المنظمة وصاحب الفكرة مرتضى توني لموقع "الجزيرة نت"، إن "الهدف من إطلاق أسماء الدول العربية على البطولة هو إظهار وحدة الشباب العرب مع قطر، ودعمهم لتنظيمها كأس العالم الأول بالمنطقة، مشيرا إلى مشاركة بعض الفرق من محافظات بعيدة منها البصرة وبغداد".



وأضاف توني أن "فريق لبنان بالبطولة يمثله مجموعة من اللبنانيين الذين يعملون في حقل الغراف النفطي وأعجبتهم الفكرة فقرروا المشاركة في البطولة".

وأشار إلى أن "المشاركين في البطولة من محبي الرياضة وكرة القدم، ولا يوجد أي لاعب محترف حرصا على تكافؤ الفرص".

