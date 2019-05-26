سيناتور أمريكي: محمد بن سلمان ضالع بقتل خاشقجي وقام بأمور هدامة

ونقلت قناة "الجزيرة" عن غراهام قوله، :"لا أدعم مبيعات الأسلحة للسعودية لأن ولي عهدها ضالع بقتل خاشقجي وقام بأمور هدامة". وكان العديد من النواب في مجلس الشيوخ الأمريكي قد طالبوا الرئيس دونالد ترامب بوقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية.



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