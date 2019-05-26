وقالت الشركة في بيان لها، إنها "اطلقت اقوى العروض "باقات بكيفي" الاسبوعية والشهرية دقايق لكل الشبكات وأنترنت بكل الاوقات اتصل على * ثم 221 ثم #".
وأعلنت شركة زين العراق، قبل ايام، عن امكانية طرح شراء عروضها مباشرة من فيسبوك.
كانت هذه تفاصيل خبر زين تطلق اقوى العروض 'باقات بكيفي' دقايق لكل الشبكات وأنترنت بكل الاوقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.