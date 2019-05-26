زين تطلق اقوى العروض 'باقات بكيفي' دقايق لكل الشبكات وأنترنت بكل الاوقات

وقالت الشركة في بيان لها، إنها "اطلقت اقوى العروض "باقات بكيفي" الاسبوعية والشهرية دقايق لكل الشبكات وأنترنت بكل الاوقات اتصل على * ثم 221 ثم #".

وأعلنت شركة زين العراق، قبل ايام، عن امكانية طرح شراء عروضها مباشرة من فيسبوك.