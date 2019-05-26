كاتانيتش يستدعي نجم وسط الصقور لصفوف اسود الرافدين

وسيتواجد قاسم ضمن القائمة النهائية لمباراة تونس الودية المقرر اقامتها في السابع من شهر حزيران المقبل، حيث ستكون مباراة نسور قرطاج هي الاولى للنجم الشاب.

ويقدم قاسم مستويات مميزة في الدوري العراقي الممتاز، حيث صنع لغاية الان 10 اهداف وهو الاكثر في الدوري الممتاز.



ومن المؤمل ان يصدر كاتانيتش قائمته النهائية لمباراة تونس خلال الاسبوع الجاري.