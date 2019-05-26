اخبار العالم / اخبار العراق

كاتانيتش يستدعي نجم وسط الصقور لصفوف اسود الرافدين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
وسيتواجد قاسم ضمن القائمة النهائية لمباراة تونس الودية المقرر اقامتها في السابع من شهر حزيران المقبل، حيث ستكون مباراة نسور قرطاج هي الاولى للنجم الشاب.

ويقدم قاسم مستويات مميزة في الدوري العراقي الممتاز، حيث صنع لغاية الان 10 اهداف وهو الاكثر في الدوري الممتاز.


ومن المؤمل ان يصدر كاتانيتش قائمته النهائية لمباراة تونس خلال الاسبوع الجاري.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كاتانيتش يستدعي نجم وسط الصقور لصفوف اسود الرافدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا