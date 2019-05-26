وسيتواجد قاسم ضمن القائمة النهائية لمباراة تونس الودية المقرر اقامتها في السابع من شهر حزيران المقبل، حيث ستكون مباراة نسور قرطاج هي الاولى للنجم الشاب.
ويقدم قاسم مستويات مميزة في الدوري العراقي الممتاز، حيث صنع لغاية الان 10 اهداف وهو الاكثر في الدوري الممتاز.
ومن المؤمل ان يصدر كاتانيتش قائمته النهائية لمباراة تونس خلال الاسبوع الجاري.
ويقدم قاسم مستويات مميزة في الدوري العراقي الممتاز، حيث صنع لغاية الان 10 اهداف وهو الاكثر في الدوري الممتاز.
ومن المؤمل ان يصدر كاتانيتش قائمته النهائية لمباراة تونس خلال الاسبوع الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر كاتانيتش يستدعي نجم وسط الصقور لصفوف اسود الرافدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.