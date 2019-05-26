سواريز يكشف تفاصيل اصابته في بيان رسمي

وحاول الأوروجوياني توضيح حالته وسبب دخوله لغرفة العمليات، بعد ساعات قليلة من نهاية مباراة ليفربول في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

وغاب سواريز عن مباريات برشلونة الأخيرة في بطولة الدوري، ونهائي كأس ملك إسبانيا ولكن من المتوقع أن يعود للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا مع منتخب بلاده في منتصف الشهر المقبل.



وقال المهاجم في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أشعر بالحزن الشديد بسبب عدم قدرتي على التواجد مع زملائي في المباريات لكي أساعدهم، ولكنني فخور بهم جميعًا، وحاولوا أن يسعدوا الجماهير من خلال الفوز بـكأس ملك إسبانيا".

وأضاف: "الآن، علينا التركيز من أجل الموسم المقبل، حتى نحقق كل الأهداف التي نطمح في الوصول إليها، ولكن علي توضيح بعض الأشياء والرد على بعض الأخبار التي خرجت في الفترة الماضية عني بسبب إصابتي".

واستمر: "قد بدأت هذا الموسم والجميع كان يعرف أنني مصابًا في غضروف الركبة، ولكن الجهاز الطبي للفريق قام بمجهود كبير لاستمر في المشاركة بالمباريات بدون أي مشكلة، وأود أن أشكرهم جميعًا".

وواصل في بيانه: "الإصابة أجبرتني على الدخول إلى غرفة العمليات من أجل إجراء جراحة في الركبة وهي ليس نفس الإصابة السابقة في غضروف الركبة، وإنما في غضروف الركبة المفصلي".

وأتم: "كنت أعاني من تلك الإصابة قبل مواجهة ليفربول الأخيرة، لكنني تعافيت منها من خلال بعض التدريبات وأصبحت جاهزًا للمشاركة بها بنسبة 100%، وقدمت كل ما لدي للدفاع عن شعار برشلونة في تلك المباراة".