وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "وصول مدير عام الدفاع المدني الى محافظة كركوك جاء بهدف تأمين موسم الحصاد لمحصول الحنطة من خلال استنفار جهد الدفاع المدني ونشر فرق الاطفاء بالقرب من حقول الحنطة".



ونقلت المديرية عن بوهان قوله، أن "نشر الفرق جاء لتدارك حوادث الحريق ان نشبت بعد موجة الحرائق الكبيرة التي ضربت عدد من المحافظات الشمالية وكذلك للوقوف على اسباب تكرار تلك الحوادث".

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كانت هذه تفاصيل خبر مدير الدفاع المدني يعلن من كركوك استنفار الجهود لتدارك حوادث الحرائق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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