الإفراج عن آوس الخفاجي ومرافقيه بعد تبرئته من التهم المنسوبة اليه

وأوضح أن "امر الافراج سينفذ في الثاني من حزيران المقبل بعد اكمال الاوراق الرسمية".
وألقت قوة من الحشد الشعبي وقيادة عمليات بغداد في 7 شباط 2019، القبض على أوس الخفاجي أمين عام "لواء أبو الفضل العباس"، في حين قالت هيئة الحشد الشعبي في بيان صدر في وقت لاحق إنها أغلقت أربعة مقار "وهمية تنتحل صفة الحشد الشعبي في منطقة الكرادة"، موضحة أن من بين تلك المقار "مقرا تابعا لما يسمى لواء أبي الفضل العباس ويديره الشيخ أوس الخفاجي يقع وسط المنطقة السكنية في الكرادة".
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