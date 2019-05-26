واضاف المالكي، ان "الفشل المتكرر في عمل الهيئة الوطنيه للاستثمار تم استكماله بعد منحها مساحات بالاف الدوانم الى مستثمر اجنبي والتي تعتبر مساحة ستراتيجية مجاورة لمطار بغداد، حيث أنفق على تصاميمها عشرات الملايين من الجانبين العراقي والامريكي، بعدها تم منحها الى رجل اعمال اجنبي لغرض بيعها الى المستثمرين العراقيين"، محذرا الهيئة، من "الاستمرار بهذا المشروع غير الوطني والذي يعتبر خيانه عظمى للبلد باسم القانون".
ودعا المالكي المدعي العام وهيئة النزاهة "بفتح تحقيق مباشر مع رئيس الهيئة الوطنيه وإيقاف إجراءات الإحاله التي تم إقراراها بقرار مجلس الوزراء".
وبشأن ملف البنك المركزي العراقي اشار النائب المالكي، الى، ان "اكثر من ٧٧٪ من الكتلة المحلية النقدية هي خارج النظام المصرفي، مايعطي الدليل القاطع على فشل عمل السلطة النقدية المتمثلة بالبنك المركزي العراقي"، مبينا ان "من بين هذه المؤشرات على وجود الفساد هو بنايه البنك المركزي العراقي التي قيمتها اكثر من ٨٥٠ مليون دولار في مبنى اداري لا يستطيع استعادة راس المال من هذا المبنى رغم وجود المبنى القديم الذي يمتد عمره مابين ٥٠ الى ٦٠ سنة".
واضاف المالكي، ان "البنك المركزي العراقي هو من اهم المصارف في المنطقة، لكن رغبات البعض من ضعفاء النفوس في الحصول على عمولات كبيرة، جعلهم يتعاقدون لإنشاء هذه البناية بقيمه ٨٥٠ مليون دولار من أموال العراق"، لافتا الى ان "العراق والشعب العراقي اليوم بأعلى درجات الحاجة لهذه الأموال لبناء المستشفيات والمدارس".
ولفت الى ان "الامر الاخر يتعلق بملف مزاد العملة سيء الصيت الذي سخر مليارات الدولارات لاصحاب النفوذ والذين أصبحوا اليوم قادرين على تغيير القرار التنفيذي والتشريعي بسبب سياسه البنك المركزي للأربعة سنوات السابقة".
ودعا المالكي رئيس الحكومة "للتغييرالمنهجي للأشخاص في المؤسستين اللتين تقودان اقتصاد البلد من الجانب الاستثماري والنقدي وجلب الكفاءات واصحاب الخبرة والاختصاص والأيادي البيضاء لأدارتهما كونهما الركيزتين الأساسيه للدولة العراقية".
كانت هذه تفاصيل خبر الاقتصاد النيابية تدعو للتحقيق في ملف استثمار الآف الدوانم المجاورة لمطار بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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