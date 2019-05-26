قطع الانترنت ثلاث ساعات يوميا في كردستان

وقال مدير عام الامتحانات في وزارة التربية كريم لطيف في بيان له اليوم، إنه تم اتخاذ عدة اجراءات من شأنها ضمان سير عملية الامتحانات ومنع الغش الالكتروني، للصفوف 9 و19.
وأوضح ان الوزارة والتنسيق مع وزارة النقل والمواصلات ستقوم ابتداء من اليوم بقطع الانترنت لمدة 3 ساعات، مع بدء الامتحانات ولغاية الانتهاء منها.
وأوضح ان الوزارة والتنسيق مع وزارة النقل والمواصلات ستقوم ابتداء من اليوم بقطع الانترنت لمدة 3 ساعات، مع بدء الامتحانات ولغاية الانتهاء منها.
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