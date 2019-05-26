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قطع الانترنت ثلاث ساعات يوميا في كردستان

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وقال مدير عام الامتحانات في وزارة التربية كريم لطيف في بيان له اليوم، إنه تم اتخاذ عدة اجراءات من شأنها ضمان سير عملية الامتحانات ومنع الغش الالكتروني، للصفوف 9 و19.

وأوضح ان الوزارة والتنسيق مع وزارة النقل والمواصلات ستقوم ابتداء من اليوم بقطع الانترنت لمدة 3 ساعات، مع بدء الامتحانات ولغاية الانتهاء منها.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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