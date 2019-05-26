وزير الخارجية: نحن بالضد من العقوبات الاميركية ونقف مع ايران

وقال الحكيم في مؤتمر صحافي عقده اليوم مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف وحضرته الخليج 365، "تباحثنا مع الجانب الايراني على اهمية ان تكون المنطقة آمنة، والتواصل لحل مرضي لجميع الاطراف بشان الازمة بين ايران وامريكا".واضاف "نقولها بصريح العبارة، نحن بالضد من العقوبات الاميركية ضد طهران ونقف بجانب ايران".

ووصل وزير الخارجية محمد جواد ظريف، مساء امس السبت، إلى العاصمة بغداد في زيارة تستمر ليوم واحد.

