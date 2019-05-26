الحكيم بعد لقائه ظريف: بحثنا سمات الدخول وربط سكك الحديد بين البلدين

وقال الحكيم في مؤتمر صحافي عقده اليوم، مع نظيره الايراني وحضرته الخليج 365، "بحثنا مع الجانب الايراني القضايا الثنائية المشتركة، وماتم التعاقد عليه خلال زيارة رئيس الجمهورية برهم صالح لطهران، وزيارة الرئيس الايراني حسن روحاني لبغداد".واضاف "بحثنا في قضية حفر وترتيب شط العرب، وسمات الدخول بين البلدين وكذلك ربط سكك الحديد ايضا".

ووصل وزير الخارجية محمد جواد ظريف، مساء امس السبت، إلى العاصمة بغداد في زيارة تستمر ليوم واحد.

