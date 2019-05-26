وقال البياتي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه "مازال يمارس مهام اعماله الوظيفية وانه لم يغادر بغداد خلال الايام الماضية، ولم يحدث اي شيء مما ادعاه أحد الاعلاميين"، مشددا انه "لا توجد اي قضية مما ذكره ولاتوجد اي مذكرة قبض ولا قرار بمنع السفر بحقه".



واكد المفتش العام لوزارة التخطيط "حقه القانوني في مقاضاة الاعلامي (الذي ذكر المعلومة) ، كما عبر عن اسفه العميق في ان ينزلق اعلامي له سمعته الطيبة في المشهد العراقي ، الى هذا المستوى في تداول معلومات كاذبة وكيدية لاتليق بالاعلام المهني الصادق الحر ولا بالقناة الفضائية"، لافتا الى ان "المهنية كانت تقتضي بالاعلامي ان يتأكد من دقة وموثوقية المعلومات التي ترد اليه ، قبل التورط في نشرها ، الامر الذي سينعكس سلبا على سمعة البرنامج والمقدم في ان واحد".



ودعا وسائل الاعلام كافة الى "تحري الدقة في اي معلومة يتم نشرها ، حفاظا على المهنية وضمانا لحقوق الناس".



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كانت هذه تفاصيل خبر مفتش عام التخطيط: مازلت امارس مهامي ولم اغادر بغداد مطلقاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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