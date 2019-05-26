نائب يوجه سؤالاً برلمانياً إلى وزير الموارد المائية يتضمن 12 فقرة

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وأضاف المحمداوي: "كما اشتملت الأسئلة على بيان أسباب عدم إجراء عملية كري شط العرب من الأطيان والترسبات طيلة السنوات الماضية لغاية الان، وما هي إمكانيات الوزارة للسيطرة على النواظم والسدود بين المحافظات لغرض إيصال كميات المياه على نهري دجلة والفرات بصورة عادلة خلال فترة الصيف أو شحة المياه".
وتابع: "استفسرنا أيضاً عن مقدار الأموال التي تم صرفها خلال موسم السيول والفيضانات من قبل وزارة الموارد المائية، وفي الجانب الرقابي تم السؤال عن إجراءات الوزارة بحق مديرية إنعاش الأهوار جراء الإهمال والتقصير في إدارة ملف الأهوار في جنوب البلاد".
وتابع، أن "السؤال البرلماني تضمن أيضاً الاستفسار عن مسؤوليات وزارة الموارد بشأن التلف الكبير في المحاصيل بسبب السيول والأمطار في ميسان والبصرة، كما نوهنا إلى ضرورة معرفة إجراءات الوزارة بشأن إزالة التجاوزات في المجاري الخاصة في تسليك الموجات الفيضانية والتجاوزات التي تم بناؤها في أحواض الأنهر خلال فترة الجفاف وانخفاض المناسيب وكذلك إزالة الترسبات من مقاطع الأنهر لزيادة قدراتها على تمرير كميات المياه الكبيرة الواردة".
ولفت المحمداوي، إلى أن "السؤال البرلماني لم يغفل السؤال عن إجراءات وزارة الموارد بشأن عقد اتفاقيات مائية ملزمة مع دول الجوار، وهل توجد سياسة داخلية مائية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطوير قانون الري بشكل يتناسب مع المساعي لتطوير الواقع الزراعي".
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