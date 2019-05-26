



وأوضحت الدائرة، وفقا لبيان ورد الى الخليج 365، أنَّ قرار الحكم الصادر في الثامن من شهر حزيران الجاري، استناداً إلى أحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات تضمَّن أيضاً فقرتي إصدار أمر القبض بحقِّ المُدان الهارب، وتأييد قرار حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة. وقالت الدائرة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى إصدار محكمة جنايات الكرخ حكماً غيابياً بحقِّ وزير الثقافة الأسبق يقضي بالسجن مُدَّة سبع سنواتٍ؛ وذلك لقيامه بإصدار أوامر بصرف أسلحةٍ مُختلفةٍ بدون سببٍ مقنعٍ، خلافاً للضوابط.وأوضحت الدائرة، وفقا لبيان ورد الى الخليج 365، أنَّ قرار الحكم الصادر في الثامن من شهر حزيران الجاري، استناداً إلى أحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات تضمَّن أيضاً فقرتي إصدار أمر القبض بحقِّ المُدان الهارب، وتأييد قرار حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة. فيما أعطى الحقَّ للمُشتكي (وزارة الثقافة) بمراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعيَّة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النزاهة: السجن سبع سنواتٍ لوزير الثقافة الأسبق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.