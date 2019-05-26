الحلبوسي لظريف: العراق سيلعبُ دورا محوريا لخفض التصعيد بين طهران وواشنطن

وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والوفد المرافق له".

واكد الحلبوسي خلال البيان "حرص العراق في الحفاظ على علاقته بالجمهورية الإسلامية الإيرانية وجميع دول المنطقة"، مشيرا إلى "خطورة التصعيد في المنطقة، وضرورة الحوار والمبادرات السلمية؛ لبناء الثقة بين كل الأطراف".



واضاف ان "العراق سيلعبُ دورا محوريا؛ لخفض التصعيد بين طهران وواشنطن، ولن يكون في أيِّ محور"، معربًا عن حرصه "على سلامة جيرانه والعمل على كل المستويات؛ لتجنب مخاطر التصعيد في المنطقة".

من جانبه عبَّر وزير الخارجية الإيراني عن ترحيبه "بدور العراق في تقريب وجهات النظر، وأن لا محدودية لدى طهران لحلحلة كلِّ المشاكل مع بلدان المنطقة"، لافتا إلى أن "بلاده لا ترغبُ بأيِّ تصعيد عسكري، وهي على استعداد لتلقي أي مبادرة تساعد على خفض التصعيد وتكوين علاقات بنَّاءة مع جميع دول الجوار".



ووصل وزير الخارجية محمد جواد ظريف، مساء امس السبت، إلى العاصمة بغداد في زيارة تستمر ليوم واحد.