رئيس برشلونة يحسم مصير فالفيردي بعد خسارة كأس الملك

وخسر برشلونة لقب كأس ملك إسبانيا، حيث حقق فالنسيا الفوز بنتيجة 2-1.

وقال بارتوميو في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "قبل أي شيء عليّ أن أهنيء فالنسيا لقد استحقوا اللقب".

وأضاف: "في الشوط الثاني بذل اللاعبون جهدًا، فالنسيا فاز لكن لاعبونا استمروا بالمحاولة حتى النهاية ولم يستسلموا".



وأردف بارتوميو: "لقد فكرنا في الموسم المقبل لفترة طويلة، وليس هذا هو الوقت المناسب للحديث عما سيحدث أم لا، فالموسم ينتهي ونحن متوجون بلقب الليجا، وسنستمر وسنواصل العمل من أجل المستقبل".

وبشأن مستقبل المدرب فالفيردي أكد بارتوميو: "إرنستو لديه عقد للموسم المقبل، اليوم عملنا كثيرًا ولدينا العديد من الفرص، خسارة اليوم ليست بسبب المدرب".

وعن الصفقات الجديدة أوضح رئيس برشلونة : " كل عام يصل اللاعبون دائمًا، تم تأكيد دي يونج الآن، ومن الآن فصاعدًا سنعمل على التعاقدات ، وسنواصل العمل من أجل المستقبل".



وأختتم بارتوميو: "الموسم ليس فاشلاً، إنه ليس ممتازًا، إنه جيد جدًا، لقد قاتلنا في الكأس وفي دوري الأبطال، وفي كل عام نحاول التوصل إلى أفضل الخيارات".