انتحار فتاة داخل منزلها في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "فتاة اقدمت اليوم، على الانتحار داخل منزلها شنقا في منطقة شهداء العبيدي ببغداد".

واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت المكان، ونقلت الجثة الى الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث".



يذكر أن بغداد ومحافظات أخرى تشهد بين الحين والآخر حالات انتحار، يعزوها المتخصصون في الغالب الى مشاكل عائلية وضغوط نفسية.