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اعتقال مسؤول خلية بيت المال في عنه

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وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "قوة من وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، القت القبض على مسؤول ما يسمى "خلية بيت المال" التابعة لعصابات داعش الإرهابية".

واضاف ان "عملية القاء القبض تمت بعد متابعة مستمرة في قضاء عنه بالانبار".


يذكر ان القوات امنية تتمكن بين فترة واخر من اعتقال قادة وعناصر بارزة في تنظيم "داعش" في المناطق التي تم تحريرها من سيطرته.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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