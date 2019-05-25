اعتقال مسؤول خلية بيت المال في عنه

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "قوة من وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، القت القبض على مسؤول ما يسمى "خلية بيت المال" التابعة لعصابات داعش الإرهابية".

واضاف ان "عملية القاء القبض تمت بعد متابعة مستمرة في قضاء عنه بالانبار".



يذكر ان القوات امنية تتمكن بين فترة واخر من اعتقال قادة وعناصر بارزة في تنظيم "داعش" في المناطق التي تم تحريرها من سيطرته.