بعد ميسان وذي قار.. كربلاء تعطل الدوام الرسمي الاثنين

وقال المالكي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بمناسبة ذكرى استشهاد امام علي عليه السلام، قرر مجلس كربلاء اعتبار يوم الاثنين المقبل عطلة محليه بأستثناء المشمولين بالامتحانات من المدارس والكليات والمعاهد".واضاف انه "بهذه المناسبة يتقدم نائب رئيس مجلس المحافظة بأحر التعازي الى العالم الاسلامي اجمع واهالي كربلاء المقدسة على وجه الخصوص بأستسشهاد يعسوب الدين علي بن أبي طالب عليه السلام".

واعلنت محافظتي ميسان وذي قار، اليوم السبت، عن تعطيل الدوام الرسمي فيهما يومي الاثنين المقبل، بمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي عليه السلام.

يذكر أن استشهاد الإمام علي بن ابي طالب، يصادف في الحادي والعشرين من شهر رمضان من كل عام، لكن المسلمين يبدأون مراسم العزاء ليلة التاسع عشر من رمضان، وهي الليلة التي تعرض فيها الإمام لضربة من قبل ابن ملجم المرادي، أثناء أدائه صلاة الفجر في محراب مسجد الكوفة.

