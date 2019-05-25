محافظتان تعلنان عطلة اثنين المقبل

وقال عضو المجلس محمد مجيد لـ الخليج 365، ان "مجلس محافظة ميسان قرر اليوم تعطيل الدوام الرسمي بالمحافظة الاثنين المقبل". واضاف ان "ذلك جاء بمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي عليه السلام". فيما اعلن مجلس ذي قار عن "تعطيل الدوام الرسمي يوم الاثنين المقبل ايضا لذات السبب".



يذكر أن استشهاد الإمام علي بن ابي طالب، يصادف في الحادي والعشرين من شهر رمضان من كل عام، لكن المسلمين يبدأون مراسم العزاء ليلة التاسع عشر من رمضان، وهي الليلة التي تعرض فيها الإمام لضربة من قبل ابن ملجم المرادي، أثناء أدائه صلاة الفجر في محراب مسجد الكوفة. يذكر أن استشهاد الإمام علي بن ابي طالب، يصادف في الحادي والعشرين من شهر رمضان من كل عام، لكن المسلمين يبدأون مراسم العزاء ليلة التاسع عشر من رمضان، وهي الليلة التي تعرض فيها الإمام لضربة من قبل ابن ملجم المرادي، أثناء أدائه صلاة الفجر في محراب مسجد الكوفة.

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