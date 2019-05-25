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بايرن ميونخ بطلاً لكأس المانيا للمرة الـ19 في تأريخه

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ثلاثية البافاري توالى على تسجيلها كل من روبرت ليفاندوفسكي هدفين في الدقيقتين 29 و85 وكينغسلي كومان هدف في الدقيقة 78.

ويعد هذا اللقب هو الـ19 للبايرن والثاني له هذا الموسم بعد لقب البوندسليغا.

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