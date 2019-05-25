مقتل واصابة ستة اشخاص بتفجير في الحويجة

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عبوة ناسفة انفجرت مساء اليوم، في ناحية العباسي التابعة لقضاء الحويجة بكركوك، ما ادى الى مقتل اربعة مدنيين واصابة اثنين اخرين بجروح".
واضاف المصدر ان "العبوة انفجرت اثناء ذهاب المواطنين لاخماد الحرائق المندلعة في ناحية العباسي داخل اراضي زراعية".
وشهدت عدد من المحافظات العراقية مؤخرا اندلاع حرائق كبيرة في مزارع للحنطة والشعير، ما ادى الى الحاق اضرار مادية، فيما اعتبرها البعض ان هذه الحملة ممنهجة تستهدف الاقتصاد العراقي.
واضاف المصدر ان "العبوة انفجرت اثناء ذهاب المواطنين لاخماد الحرائق المندلعة في ناحية العباسي داخل اراضي زراعية".
وشهدت عدد من المحافظات العراقية مؤخرا اندلاع حرائق كبيرة في مزارع للحنطة والشعير، ما ادى الى الحاق اضرار مادية، فيما اعتبرها البعض ان هذه الحملة ممنهجة تستهدف الاقتصاد العراقي.
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