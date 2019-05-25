وزير الخارجية الإيراني يصل بغداد

وأضافت أنه "من المقرر أن يناقش محمد جواد ظريف مع المسؤولين العراقيين التطورات في المنطقة والعلاقات الثنائية".
وتأتي زيارة ظريف إلى بغداد في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين إيران والولايات المتحدة توترا غير مسبوق منذ السنوات الأخيرة.
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